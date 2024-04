Pagelle Atalanta-Verona 2-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Atalanta-Verona, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Gewiss Stadium super partenza dei ragazzi di Gian Piero Gasperini che sbloccano la partita grazie ad un bel gol di Gianluca Scamacca che, di destro, batte Montipo e fa 1-0. Il Verona ha la palla del pareggio con Suslov, ma la fallisce e qualche minuto dopo ci pensa Ederson, imbeccato da Scamacca, a siglare il gol del 2-0 in una difesa troppo fragile. L’Atalanta ha parecchie occasioni per siglare il 3-0, ma non lo fa. E nella ripresa cambia tutto: prima Lazovic fa 2-1 e successivamente Noslin fa 2-2. La partita, per i bergamaschi, si complica maledettamente e non riescono più a trovare il bandolo della matassa. Un punto pesantissimo per gli ospiti in ottica salvezza.

LE STATISTICHE E I NUMERI DI ATALANTA-VERONA

LE PAGELLE E I VOTI

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 5; Toloi 5 (18’st Kolasinac 6), Hien 5.5, Djimsiti 5; Holm 5 (36’st Hateboer sv), Ederson 6.5, Pasalic 6, Ruggeri 5.5; Koopmeiners 6; De Ketelaere 5.5 (18’st Miranchuk 6), Scamacca 7 (18’st Lookman 5). In panchina: Musso, Rossi, Touré, Bakker, Adopo, Bonfanti. Allenatore: Gasperini 5.5.

HELLAS VERONA (4-1-4-1): Montipò 6.5; Centonze 6.5 (45’st Tchatchoua sv), Magnani 5.5, Dawidowicz 5.5, Cabal 6; Dani Silva 6; Noslin 7, Folorunsho 6 (45’st Coppola sv), Suslov 6 (32’st Vinagre 6), Lazovic 6.5 (32’st Mitrovic 6); Bonazzoli 5 (13’st Swiderski 6). In panchina: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Henry, Charlys, Cisse. Allenatore: Baroni 6.5.

ARBITRO: Sacchi di Macerata 6.

RETI: 13′ pt Scamacca, 18’pt Ederson, 11’st Lazovic, 15’st Noslin.

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Spettatori: 14.666.

Ammoniti: Suslov, Dani Silva.

Angoli: 5-4.

Recupero: 1’pt, 6’st.