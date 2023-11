Highlights e gol Atalanta-Sturm Graz 1-0: Europa League 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 22

Il video dei gol e degli highlights di Atalanta-Sturm Graz, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024. Primo tempo equilibrato con gli austriaci che tengono botta al forcing dell’Atalanta. Nella ripresa però i ragazzi di Gian Piero Gasperini si scatenano e sbloccano la partita grazie a Djimsiti, su una mischia. I padroni di casa hanno svariate palle gol per chiudere l’incontro, ma sono imprecisi. Alla fine arrivano tre punti fondamentali in ottica anche primo posto.

