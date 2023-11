Pagelle Atalanta-Sturm Graz 1-0: voti e tabellino Europa League 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Atalanta-Sturm Graz, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024. Primo tempo equilibrato con gli austriaci che tengono botta al forcing dell’Atalanta. Nella ripresa però i ragazzi di Gian Piero Gasperini si scatenano e sbloccano la partita grazie a Djimsiti, su una mischia. I padroni di casa hanno svariate palle gol per chiudere l’incontro, ma sono imprecisi. Alla fine arrivano tre punti fondamentali in ottica anche primo posto.

LE PAGELLE E I VOTI

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6; Toloi 6.5, Djimsiti 7, Kolasinac 7; Zappacosta 5.5 (1’st Hateboer 6.5), De Roon 6.5, Ederson 7, Bakker 6 (44’st Holm sv); Koopmeiners 6.5 (41’st Miranchuk sv); Lookman 7 (17’st Pasalic 5), Scamacca 5.5 (17’st Muriel 6.5). In panchina: Carnesecchi, Rossi, Zortea, Adopo, Bonfanti, Mendicino. Allenatore: Gian Piero Gasperini 6.5

STURM GRAZ (4-4-2): Scherpen 6.5; Gazibegovic 5.5, Affengruber 5.5 (34’st Fuseini 6), Wuthrich 6, Schnegg 5.5 (41’st Dante sv); Boving 5 (14’st Horvat 6.5), Stankovic 6, Lavalée 6.5, Prass 5.5; Sarkaria 5.5, Wlodarczyk 6 (14’st Teixeira 6). In panchina: Maric, Obi, Borkovic, Javi Serrano, Stuckler, Grgic. Allenatore: Christian Ilzer 5.5

ARBITRO: Brisard (Francia) 5.5

RETE: 5’st Djimsiti NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Spettatori: 14.739.

Ammoniti: Stankovic, Schnegg.

Angoli: 8-1.

Recupero: 1’pt, 5’st