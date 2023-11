Highlights e gol Slavia Praga-Roma 2-0: Europa League 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 39

Il video dei gol e degli highlights di Slavia Praga-Roma, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024. I padroni di casa dominano in lungo e in largo contro una Roma in difficoltà e con la testa da un’altra parte, probabilmente al derby di domenica. Lo Slavia crea diverse palle gol e sblocca il risultato al 50′ con Jurecka e poi raddoppia al 74′ con un bel diagonale di Masopust. I giallorossi provano a reagire per cercare quantomeno di portare lo scontro diretto dalla propria, ma è lo Slavia ad andare vicinissimo al 3-0. Finisce così: il girone si giocherà nelle prossime due partite con la Roma che deve recuperare tre gol di differenza reti.

LE PAGELLE E I VOTI

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS