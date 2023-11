Highlights Real Madrid-Virtus Bologna 100-74, Eurolega 2023/2024 (VIDEO)

di Daniele Parasiliti 3

I campioni d’Europa del Real Madrid vincono ampiamente sulla Virtus Bologna per 100-74. Nel match valido per la settima giornata di Eurolega 2023/2024 i ragazzi di coach Banchi partono bene nel primo quarto e fino alla metà del secondo. Gli otto errori in due tempi e la scarsa precisione in attacco portano la squadra italiana in difficoltà. Gli spagnoli non si fanno attendere e colpiscono come meglio possono, portandosi sul +20 nel terzo quarto. Nell’ultimo quarto la Virtus sembra provarci, scendendo a -12, poi crolla definitivamente cedendo al parziale di 100-74.

Ecco gli highlights del match: