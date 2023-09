Highlights e gol Atalanta-Rakow 2-0: Europa League 2023/2024 (VIDEO)

Il video dei gol e degli highlights di Atalanta-Rakow, match valevole per la prima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024. Al Gewiss Stadium di Bergamo grande partenza dei padroni di casa che attaccano in massa e si divorano almeno due palle gol importanti con il portiere degli ospiti che si rende grande protagonista di serata. I nerazzurri però non demordono, continuano ad attaccare e dopo un momento di stanca trovano la rete del vantaggio: cross di Zappacosta e grande stacco di testa vincente di De Ketelaere. Il gol del raddoppio non tarda ad arrivare, ci pensa Ederson a chiudere la partita. Primi tre punti per i ragazzi di Gasperini.

