Highlights e gol Genk-Fiorentina 2-2: prima giornata Conference League 2023/2024 (VIDEO)

di Christian Poliseno 45

Il video dei gol e degli highlights di Genk-Fiorentina 2-2, match valido per la prima giornata del girone di Conference League 2023/2024. In Belgio i ragazzi di Vincenzo Italiano vengono raggiunti per ben due volte dai padroni di casa, nonostante la doppietta di uno degli uomini meno attesi: Ranieri, che è anche l’MVP del match. Ecco le immagini dell’incontro.

