Highlights e gol Sheriff Tiraspol-Roma 1-2: Europa League 2023/2024 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 75

Il video dei gol e degli highlights di Sheriff Tiraspol-Roma, match valevole per la prima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024. Inizio di partita non scoppiettante con ritmi bassi e poche giocate degne di nota. Lo Sheriff va vicino al vantaggio, ma il palo salva la porta di Svilar. La partita si sblocca all’ultimo secondo della prima frazione di gioco: calcio di punizione battuto da Paredes, subentrato all’infortunato Renato Sanches, e Talal sbaglia porta rendendosi protagonista di un autogol abbastanza goffo. I padroni di casa però reagiscono e nella ripresa, sugli sviluppi di calcio d’angolo, trovano la rete del pareggio grazie a Tovar. Entra Dybala e l’argentino serve l’assist a Lukaku per il 2-1, il belga si divincola bene e poi fa partire un sinistro vincente che vale tre punti. Il girone della Roma comincia bene.

LE PAGELLE E I VOTI

IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS DI SHERIFF TIRASPOL-ROMA