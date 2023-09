Pagelle Atalanta-Rakow 2-0: voti e tabellino Europa League 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Atalanta-Rakow, match valevole per la prima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024. Al Gewiss Stadium di Bergamo grande partenza dei padroni di casa che attaccano in massa e si divorano almeno due palle gol importanti con il portiere degli ospiti che si rende grande protagonista di serata. I nerazzurri però non demordono, continuano ad attaccare e dopo un momento di stanca trovano la rete del vantaggio: cross di Zappacosta e grande stacco di testa vincente di De Ketelaere. Il gol del raddoppio non tarda ad arrivare, ci pensa Ederson a chiudere la partita. Primi tre punti per i ragazzi di Gasperini.

LE PAGELLE E I VOTI DI ATALANTA-RAKOW 2-0

ATALANTA (3-4-3): Musso 6.5; Toloi 6, Djimsiti 6.5, Scalvini 6; Zappacosta 6.5 (31’st Holm 6), De Roon 6 (17’st Ederson 7), Koopmeiners 6.5, Ruggeri 6.5; De Ketelaere 7 (47’st Bakker sv), Muriel 5.5 (17’st Miranchuk 6), Lookman 6 (31’st Pasalic 6). In panchina: Carnesecchi, Rossi, Palomino, Bakker, Zortea, Kolasinac, Adopo, Hateboer. Allenatore: Gian Piero Gasperini 6.5

RAKOW (3-4-3): V.Kovacevic 6.5; Racovitan 5, A.Kovacevic 5.5, Rundic 5; Sorescu 5.5, Berggren 6 (25’st Lederman 5.5), Papanikolaou 5.5, Plavsic 5 (33’st Jean Carlos 6); Yeboah 5.5 (16’st Kittel 6), Zwolinski 5 (25’st Crnac 6), Kochergin 5 (16’st Cebula 6). In panchina: Tsiftsis, Nowak, Piasecki. Allenatore: Dawid Szwarga 6

ARBITRO: Roi Reinshreiber (Israele) 6

RETI: 4’st De Ketelaere, 21’st Ederson

NOTE: terreno di gioco in buone condizioni.

Spettatori: 13.698.

Ammoniti: De Roon.

Angoli: 11-0.

Recupero: 1’pt, 4’st