Il video con gli highlights della sfida tra Novak Djokovic e Andrey Rublev, sfida valevole per i quarti di finale degli Australian Open 2023. Ennesima vittoria schiacciante per il campione serbo, che si impone con il punteggio di 6-1 6-2 6-4 ai danni della testa di serie numero cinque del tabellone. In semifinale sfiderà or Tommy Paul.

LA CRONACA

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI