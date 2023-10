Zheng-Haddad Maia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Elite Trophy Zhuhai 2023

Qinwen Zheng sfiderà Beatriz Haddad Maia nella finale del torneo WTA Elite Trophy di Zhuhai, evento in programma dal 24 al 29 ottobre. Un titolo prestigioso in palio questa mattina, ma soprattutto tanti punti. La giovane 21enne cinese sogna il trionfo più importante della sua carriera e può ottenerlo davanti al suo pubblico. Ma non solo, voncendo quest’oggi farebbe il suo ingresso nelle prime 10 giocatrici al mondo. Certamente il modo migliore per concludere questa stagione in cui è finalmente arrivata a competere ad alto livello. Ma Haddad Maia non è certo vittima sacrificale, è già stata n°10 e con un successo potrebbe tornare lì vicino, ovvere al n°11 della classifica. La brasiliana è in buona forma, sta giocando un grande torneo e quest’atto conclusivo promette scintille.

Zheng e Haddad Maia scenderanno in campo oggi, domenica 29 ottobre, alle ore 08:30 italiane. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.