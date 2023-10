Hurkacz-Auger Aliassime oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Basilea 2023

Hubert Hurkacz se la vedrà contro Felix Auger-Aliassime nell’ultimo atto del torneo ATP 500 di Basilea 2023 (cemento indoor), evento di scena sui campi della cittadina elvetica. Il polacco ha trionfato recentemente al Masters 1000 di Shanghai. Adesso vuole regalarsi il terzo titolo della stagione per continuare a sperare di staccare il biglietto per le ATP Finals di Torino. Dall’altra parte della rete trova il canadese, desideroso di riscatto dopo un’annata caratterizzata da molte più ombre che luci. Quest’ultimo, inoltre, si presenta a questa partita da campione in carica. Hurkacz si trova in svantaggio per 2-1 negli scontri diretti ma partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. La superficie molto rapida, infatti, sembra dare un piccolo vantaggio al bombardiere di Wroclaw e ai suoi colpi d’inizio gioco particolarmente pesanti.

Hurkacz e Auger-Aliassime scenderanno in campo oggi (domenica 28 ottobre). I due giocatori sono pianificati come secondo ed ultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 15.30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finalissima tra Hurkacz e Auger-Aliassime garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.