Sinner-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Vienna 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Daniil Medvedev nell’ultimo atto dell’ATP 500 di Vienna 2023 (cemento indoor), torneo di scena sui campi della capitale austriaca. Sesta finale dell’anno per l’altoatesino, che contro il russo va a caccia del decimo titolo della carriera (il quarto della stagione). In semifinale ha dimostrato una volta per tutte la sua enorme solidità mentale e tecnica contro l’altro sovietico Andrey Rublev, battuto in un match molto tirato e combattuto.

Medvedev, invece, nel penultimo atto ha posto fine al percorso del greco Stefanos Tsitsipas. Il bilancio dei precedenti gli sorride. Sinner, infatti, ha perso sei dei sette scontri diretti andati in scena contro il moscovita. L’allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, però, si è aggiudicato proprio l’ultimo, quello disputato a Pechino ad inizio mese in occasione della finale. Motivo per cui le quote dei bookmakers sono in perfetto equilibrio, con la partita che non presenta un evidente favorito per alzare al cielo il trofeo.

Sinner e Medvedev scenderanno in campo oggi (domenica 29 ottobre). I due giocatori sono pianificati come secondo ed ultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 14.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sky Sport trasmetterà in diretta l’appuntamento austriaco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finalissima tra Sinner e Medvedev attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, garantirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.