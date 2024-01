Zeppieri-Norrie in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Giulio Zeppieri affronterà Cameron Norrie al secondo turno degli Australian Open 2024, primo slam stagionale. Trasferta australiana finora da incorniciare per il tennista di Latina, che non solo ha passato le qualificazioni a Melbourne ma ha anche superato un turno in tabellone principale, superando in quattro set Lajovic. Per Zeppieri si tratta del primo successo in main draw Down Under e di un successo che lo avvicina significativamente ai primi 100 del mondo. Guai però ad accontentarsi perché il torneo continua, anche se l’asticella si alza notevolmente: sulla strada di Giulio ci sarà ora il britannico Norrie, testa di serie #19 e in campo con i favori del pronostico. Tra i due non ci sono precedenti.

Zeppieri e Norrie scenderanno in campo giovedì 18 gennaio, con orario e campo ancora da definire. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, Sportface.it monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.