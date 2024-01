Sonego-Alcaraz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Lorenzo Sonego affronterà Carlos Alcaraz al secondo turno degli Australian Open 2024, primo slam stagionale. Il tennista azzurro ha debuttato con una splendida vittoria ai danni di Dan Evans e si è regalato l’ex numero uno al mondo in un match ai limiti del proibitivo. Alcaraz ha infatti ambizioni importanti e l’ha ribadito all’esordio contro Gasquet, faticando nel primo set prima di salire in cattedra. Se l’azzurro dovrà giocare con grande attenzione, lo stesso vale per lo spagnolo, specialmente visto il gran match che ha portato a casa Sonego, lottatore nato e in grado di esaltarsi nella battaglia, anche quando il punteggio non gli sorride. Si tratterà del primo confronto in carriera tra i due.

Sonego e Alcaraz scenderanno in campo giovedì 18 gennaio, con orario e campo ancora da definire. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante le piattaforme di riferimento Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, Sportface.it monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.