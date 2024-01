Paolini-Maria in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Jasmine Paolini se la vedrà contro Tatjana Maria nel secondo turno degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). La toscana è reduce dalla vittoria in due set messa a segno ai danni della diciannovenne russa Diana Shnaider. L’esperta teutonica, invece, si è aggiudicata una battaglia di quasi tre ore contro la colombiana Camila Osorio. Paolini ha perso l’unico scontro diretto, andato in scena all’inizio dello scorso marzo sul veloce statunitense di Indian Wells. In quell’occasione si trattava di un primo turno. A partire favorita secondo le quote dei bookmakers, complice anche la maggiore freschezza rispetto alla trentaseienne tedesca, sarà l’azzurra, che vuole accedere per la prima volta in carriera al terzo turno del Major oceanico.

Paolini e Maria scenderanno in campo mercoledì 17 gennaio. Il campo e l’orario sono da definire. Gli organizzatori, infatti, devono ancora comunicare la schedule ufficiale per la giornata in questione. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, che trasmetterà il torneo attraverso i canali di riferimento Eurosport 1 e Eurosport 2 (210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il secondo incontro di Paolini nel primo Slam della stagione. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.