Wta Varsavia 2023: Stefanini avanza al secondo turno, battuta in due set la ceca Fruhvirtova

Terza vittoria in carriera a livello Wta per Lucrezia Stefanini, partita nel migliore dei modi nel WTA 250 di Varsavia 2023. La giocatrice azzurra ha infatti debuttato con una vittoria in due set ai danni della ceca Linda Fruhvirtova, numero 7 del seeding. 6-1 7-6(4) il punteggio del match, durato 1h59′ e portato a casa contro pronostico dalla giocatrice italiana, dominante nel parziale d’apertura e bravissima a non mollare nel secondo, recuperando a più riprese un break di svantaggio. Stefanini è poi salita in cattedra nel tie-break, vincendolo per 7-4 e garantendosi l’accesso al secondo turno. La sua prossima avversaria sarà la vincente del match Raina-Burrage.

