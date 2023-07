Milan, Gabbia lascia il ritiro e vola in Spagna: “Contento per la nuova esperienza al Villarreal”

Come riportato da Sky Sport, Matteo Gabbia ha lasciato il il ritiro del Milan negli Stati Uniti per trasferirsi in prestito secco al Villarreal. “Sono molto contento di questa nuova esperienza in Spagna, mi dispace lasciare un gruppo fantastico. Auguro il meglio a tutto lo staff e a tutti i compagni. Speriamo che comunque il MIlan si tolga delle soddisfazioni. Voglio mandare un saluto a tutti i tifosi. Sono molto entusiasta della mia nuova esperienza, non potevo non accettare. Mi hanno subito stimolato tanto”.