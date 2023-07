United, ten Hag sulla ricerca dell’attaccante: “Stiamo facendo progressi”

Erik ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato della necessità di rinforzare la formazione, soprattutto nel reparto offensivo, il cui obiettivo primario resta Rasmus Hojlund. “Stiamo facendo progressi. Ma sapete come funziona, quando ci saremo ve lo diremo direttamente. L’unica cosa che posso rivelare già ora è che faremo tutto quanto in nostro potere per farcela. Se dipendesse da me, andremmo più velocemente possibile. Prima è meglio, perché dovremo integrare il nuovo giocatore nella squadra e nel suo modo di giocare. In una situazione ideale sarebbe già qui ma non può sempre andare come speri, da allenatore devi saper fare i conti con la situazione“, le sue parole riportate da Sky Sports UK.