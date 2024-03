Wta San Diego 2024, Boulter campionessa: battuta in finale Kostyuk, è il secondo titolo in carriera

Dodici mesi fa Katie Boulter era fuori dalle prime 150 del ranking Wta. Adesso invece vince il prestigioso WTA 500 di San Diego 2024 e si regala il debutto in top 30. Prosegue l’ascesa della giocatrice britannica, che non smette di stupire e conquista il titolo più importante della carriera. A coronare una settimana da sogno, in cui ha sconfitto avversarie del calibro di Navarro, Haddad Maia e Vekic, è arrivato il successo in finale ai danni della più quotata Marta Kostyuk. 5-7 6-2 6-2 il punteggio finale, maturato dopo 2h14′.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Primo set equilibrato, ma in cui Kostyuk è stata sempre avanti ed ha costantemente avuto in mano il pallino del gioco. Ciononostante, Boulter non ha regalato nulla ed ha venduto cara la pelle, annullando ben sei set point prima di cedere 7-5. A senso unico, come suggerisce il punteggio, invece gli altri due parziali, in cui la britannica è salita in cattedra e, oltre ad una notevole solidità al servizio, ha fatto vedere grandi cose in risposta, strappando ben cinque volte il servizio all’ucraina. Come in una favola, Boulter vince dunque un torneo 24 ore dopo il suo fidanzato, Alex De Minaur, vittorioso ad Acapulco e volato immediatamente a San Diego per sostenere Katie.