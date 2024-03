Ranking Atp aggiornato a lunedì 4 marzo: Sinner prepara il sorpasso, perdono posizioni Sonego e Berrettini

Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 4 marzo 2024. Saldamente al comando Novak Djokovic, che nelle prossime settimane potrà incrementare il suo vantaggio sugli avversari visto che non difende nulla. Proprio i tornei di Indian Wells e Miami saranno cruciali anche per il secondo posto, attualmente occupato da Alcaraz. Lo spagnolo difende 1360 punti (di cui 1000 in scadenza già in California) contro i 960 di Jannik Sinner, il quale studia il sorpasso. Questo potrebbe avvenire già a Indian Wells (a Jannik basterà anche lo stesso risultato di Carlitos), mentre sarà più difficile da consolidare in Florida. Per quanto riguarda la top 10, da segnalare il ritorno di Casper Ruud, finalista ad Acapulco. Non arrivano buone notizie invece per altri azzurri: Lorenzo Sonego ha perso sette posizioni ed è scivolato fuori dai primi 50. Addirittura -29 invece per Matteo Berrettini, fuori dalla top 150. Sorridono invece Flavio Cobolli e Luciano Darderi, che ritoccano il proprio best ranking. Di seguito la nuova graduatoria.

RANKING ATP AGGIORNATO A LUNEDÌ 4 MARZO

Novak Djokovic (Srb) 9.675 (-) Carlos Alcaraz (Esp) 8.805 (-) Jannik Sinner (Ita) 8.270 (-) Daniil Medvedev (Rus) 7.715 (-) Andrey Rublev (Rus) 5.010 (-) Alexander Zverev (Ger) 5.950 (-) Holger Rune (Den) 3.720 (-) Hubert Hurkacz (Pol) 3.405 (-) Casper Ruud (Nor) 3.405 (+2) Alex de Minaur (Aus) 3.210 (-1)

26. Lorenzo Musetti 1.480 (-)

40. Matteo Arnaldi 1.091 (+2)

55. Lorenzo Sonego 935 (-7)

62. Flavio Cobolli 880 (+7)

73. Luciano Darderi 787 (+7)

108. Fabio Fognini 568 (+1)

123. Luca Nardi 513 (-17)

133. Andrea Vavassori 477 (+4)

138. Giulio Zeppieri 467 (+3)

148. Matteo Gigante 450 (+8)

154. Matteo Berrettini 422 (-29)