Wta San Diego 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del WTA 500 di San Diego 2024, torneo in programma dal 26 febbraio al 3 marzo. Jessicia Pegula, che ha saltato la trasferta in Medio Oriente, è pronta a tornare in campo dopo il cambio di allenatore in vista dei tornei di casa. Prima di Indian Wells e Miami, si gioca anche in California, a San Diego, dove la tennista di Buffalo sarà la prima testa di serie. La numero due del seeding sarebbe dovuta essere Karolina Muchova, ma la ceca è recentemente finita sotto i ferri per curare il problema al polso.

TABELLONE PRINCIPALE

MONTEPREMI

La diretta televisiva del Wta 500 di San Diego 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principale protagoniste.

PROGRAMMA E COPERTURA TV WTA 500 SAN DIEGO 2023

LUNEDÌ 26 FEBBRAIO – Primo turno dalle 22:00

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO – Primo turno dalle 22:00

MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO – Secondo turno dalle 22:00

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO – Secondo turno dalle 20:30

VENERDÌ 1 MARZO – Quarti di finale dalle 20:30

SABATO 2 MARZO – Semifinali dalle 23:30

DOMENICA 3 MARZO – Finale dall’01:00 (lunedì 4 marzo in Italia)