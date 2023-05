Wta Rabat 2023: primo titolo in carriera per Bronzetti, battuta in finale Grabher

Lucia Bronzetti batte in tre set Julia Grabher e si laurea campionessa del torneo WTA 250 di Rabat 2023 (terra battuta). Per il secondo anno di fila, parla italiano il torneo marocchino, dato che a succedere nell’albo d’oro a Martina Trevisan è la giocatrice romagnola, capace di portare a casa una finale durata 2h47′. 6-4 5-7 7-5 il punteggio del match, pieno di capovolgimenti di fronte e di colpi di scena. Ad imporsi alla fine è stata Bronzetti, che ha dovuto servire per il titolo ben tre volte (una nel secondo e due nel terzo set) ma è riuscita a mandare al tappeto la sua avversaria, rispettando il pronostico della vigilia. Primo titolo in carriera a livello Wta per l’azzurra, che a partire da lunedì sarà numero 65 del mondo.

LA PARTITA – Parte bene l’azzurra, che riesce ad ottenere il break in apertura e a consolidarlo nel gioco successivo. Con il passare dei minuti, però, Grabher inizia ad entrare in partita e risponde con tre giochi consecutivi che la portano in vantaggio sul 3-2. Qui è brava Bronzetti ad interrompere la striscia negativa grazie ad un ottimo turno di servizio che le permette di impattare sul 3-3. E questa volta è l’allieva di Francesco Piccari a mettere a segno un parziale di tre games a zero che la porta sul 5-3 per poi chiudere 6-4 con un turno tenuto a zero.

Nel secondo parziale regnano i servizi e per ben otto giochi non c’è neppure l’ombra di una palla break. La prima a rendersi pericolosa in risposta è Bronzetti, che nel nono gioco strappa il servizio all’avversaria e si garantisce la chance di servire per il titolo. Nel game seguente, quando è il momento di chiudere, tuttavia accusa la tensione e viene breakkata. A decidere il set, di fatto, è però l’undicesimo game (il più lungo del match), portato a casa da Grabher dopo aver annullato ben quattro palle break. Con l’inerzia dalla sua, l’austriaca completa l’opera nel gioco successiva e conquista il set per 7-5.

Bronzetti continua a faticare e, pur interrompendo una striscia di 4 giochi a 0 in favore dell’avversaria in avvio di terzo set, si ritrova presto sotto 3-1. Lucia rischia seriamente di scivolare addirittura sul 4-1, ma è bravissima a crederci anche sotto 0-40 e, grazie a cinque punti di fila, ricucire il gap e ottenere il contro break. Per l’azzurra si tratta dell’inizio di un parziale favorevole che la vede issarsi fino al 5-3. Ancora una volta però, nel momento in cui serve per la vittoria, perde la battuta e viene raggiunta sul 5-5. Poco male per Bronzetti, che strappa nuovamente la battuta a una fallosa Grabher e poi finalmente riesce a trionfare per 7-5.