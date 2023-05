Tabellone Wta Rabat 2023: Martina Trevisan guida il seeding, presente anche Bronzetti

Il tabellone principale del torneo Wta 250 di Rabat 2023, in programma sui campi in terra rossa della capitale marocchina dal 21 al 27 maggio. Italia grande protagonista, almeno alla vigilia, dal momento che la prima testa di serie del seeding è Martina Trevisan: la giocatrice toscana esordirà contro Parrizas Diaz, per poi trovare in caso di vittoria o Nahimana o una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Al via del torneo c’è anche un’altra azzurra, ovvero Lucia Bronzetti che inizierà la sua avventura a Rabat affrontando la Peterson. Di seguito il tabellone completo.

Il tabellone del torneo

PRIMO TURNO

(1) Trevisan vs Parrizas Diaz

Nahimana vs Q

Grabher vs Bonaventure

Buyukakcay vs (7) Fruhvirtova

(3) Sherif vs Baindl

Mladenovic vs Riera

Jeanjean vs Lee

El Aouni vs (6) Putintseva

(8) Maria vs Q

Peterson vs Bronzetti

Rakhimova vs El Allami

Q vs (4) Parks

(5) Fernandez vs Sorribes Tormo

Udvardy vs Stearns

Q vs Khromacheva

Zvonareva vs (2) Stephens