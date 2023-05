Tabellone Atp Lione 2023: Auger-Aliassime prima testa di serie

Il tabellone principale del torneo Atp di Lione 2023, in programma sulla terra rossa francese da domenica 21 maggio a sabato 27 maggio. Ultimo appuntamento prima del Roland Garros e ultimo torneo su terra battuta prima della parentesi su erba, perciò fare bene è molto importante. A guidare il seeding è Felix Auger-Aliassime, che ha ricevuto una wild card, seguito da Cameron Norrie e Tommy Paul. Le altre due wild card sono state riservare ai beniamini di casa Fils e Monfils, mentre non sono presenti tennisti italiani. Ecco il tabellone principale completo del torneo Atp di Lione 2023.

TABELLONE ATP LIONE 2023

PRIMO TURNO

(1/WC) Auger-Aliassime bye

Purcell vs Q

Q vs (WC) Fils

Ymer vs (7) Gasquet

(3) Paul bye

Barrere vs Moutet

Rinderknech vs Q

Schwartzman vs (8) Nakashima

(5) Kecmanovic vs Etcheverry

Draper vs Muller

Ramos-Vinolas vs Varillas

(4) Cerundolo bye

(6) Baez vs Fucsovics

(WC) Monfils vs Cachin

Goffin vs Q

(2) Norrie bye