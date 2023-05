F1 Gp Monaco 2023, bandiera rossa nel Q1: Sergio Perez a muro

Subito bandiera rossa nel Q1 delle qualifiche del Gran Premio di Monaco 2023, nuovo appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Sergio Perez è infatti andato violentemente a impattare contro le barriere, nessuna conseguenza fisica per il messicano della Red Bull ma la sua monoposto risulta pesantemente danneggiata e ovviamente i commissari non hanno potuto far altro che interrompere la sessione in attesa del ripristino della pista. Qualifiche finite quindi per il pilota messicano, che insegue il compagno di squadra Verstappen nella classifica iridata. Qualora riuscisse a superare il primo taglio, nella migliore delle ipotesi Perez può pensare di partire dalla quindicesima posizione in griglia di partenza.