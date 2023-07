Wta Palermo 2023, Paolini in finale: data, avversaria, orario, canale, diretta tv e streaming

Jasmine Paolini si è qualificata per la finale del WTA 250 di Palermo 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo siciliano. La tennista azzurra ha ottenuto un’altra prestigiosa vittoria in una settimana per lei fantastica e si è spinto fino all’atto conclusivo del torneo. Dopo Kasatkina, anche Sorribes Tormo è caduta sotto i suoi colpi, capitolando per 7-6 6-0. Prima finale in stagione a livello Wta per l’azzurra, che spera di essere profeta in patria. La sua avversaria in finale sarà la vincente del match Sherif-Zheng.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Paolini e la sua rivale scenderanno in campo domenica 23 luglio non prima delle ore 20:30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finale con Jasmine Paolini garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.