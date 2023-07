Mannarino-Michelsen oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Newport 2023

Adrian Mannarino se la vedrà contro Alex Michelsen nella finale dell’ATP 250 di Newport 2023 (Stati Uniti), torneo di scena sui campi in erba della cittadina a stelle e strisce. Il francese, uno dei maggiori esperti su questa superficie, va a caccia del terzo titolo della carriera sul circuito maggiore. Per farlo dovrà superare il diciottenne padrone di casa, classificato di poco dentro i primi duecento giocatori del mondo. Quest’ultimo ha sorpreso tutti questa settimana sconfiggendo, oltre all’australiano Duckworth, ben tre connazionali molto più quotati come Cressy, McDonald e Isner. Il tennista transalpino, vista anche la maggiore classifica e attitudine a certi livelli, partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Tra i due si tratta del primo scontro diretto in carriera a qualsiasi livello.

Mannarino e Michelsen scenderanno in campo oggi (domenica 23 luglio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 20.30 italiane (le 14.30 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’ultimo atto tra Mannarino e Michelsen fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.