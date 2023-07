Monza, annullata amichevole con Sampdoria. Vincono i tifosi Alessandria, che giocherà coi doriani

Era nell’aria, oggi è divenuto ufficiale. E’ saltata l’amichevole tra Monza e Sampdoria, che si sarebbe dovuta disputare allo stadio Moccagatta di Alessandria. Alla base di ciò, la protesta dei tifosi dei grigi, la cui tifoseria storicamente non è in buoni rapporti con entrambe le squadre che avrebbero dovuto far tappa in città. Verrà però soltanto la formazione doriana, che giocherà l’amichevole proprio contro i piemontesi: “L’U.S. Alessandria Calcio 1912 è lieta di comunicare che in data 30 luglio 2023, presso lo stadio Giuseppe Moccagatta, si terrà l’incontro amichevole contro l’U.C. Sampdoria. Fischio d’inizio fissato alle ore 20:00”, si legge.