Wta Montreal 2023, Keys rinuncia per infortunio: Jasmine Paolini al terzo turno senza scendere in campo

Jasmine Paolini conquista il terzo turno del WTA 1000 di Montreal senza neanche dover scendere in campo. La tennista di Bagni di Lucca, che all’esordio aveva sconfitto in due set la croata Donna Vekic, ha ricevuto la notizia del forfait di Madison Keys. La statunitense nel corso della fase finale del suo match di primo turno contro Venus Williams aveva accusato qualche fastidio fisico a quanto pare non smaltito nel corso delle 24 ore successive. Così, è arrivato il ritiro ufficiale per un problema al gluteo. Jasmine vola al terzo turno, dove ora attende la vincente della sfida tra Jessica Pegula e Yulia Putintseva, con la prima chiaramente favorita.

