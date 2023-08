Masters 1000 Toronto 2023, esordio ok per Ruud. Crisi senza fine per Auger-Aliassime, sconfitto da Purcell

Pare essere senza fine la crisi di Felix Auger-Aliassime, che anche nel torneo di casa non riesce a trovare le sensazioni migliori e viene subito eliminato. La testa di serie numero 10 del Masters 1000 di Toronto nel primo match della sessione serale affrontava l’australiano Max Purcell con in palio la possibilità di un affascinante secondo round contro Andy Murray. Invece, un FAA piuttosto dimesso, si è arreso con un duplice 6-4. Un break per set è bastato 25enne di Sydney per conquistare la terza vittoria consecutiva su un tennista canadese, dato che nelle qualificazioni aveva sconfitto sia Polansky che Schnur.

Non si fa sorprendere, invece, Casper Ruud. Il terzo giocatore del seeding si trovava ad affrontare un match d’esordio tutt’altro che banale contro il talentuoso Jiri Lehecka, ma è riuscito ad imporsi con lo score di 7-6(6) 6-4. Il classe 2001 ceco recrimina per un tie-break del primo set in cui non è stato in grado di sfruttare un vantaggio di 4-0 e due set points consecutivi sul 6-4, cedendo quattro punti di fila e e con essi il parziale. La seconda frazione, invece, veniva decisa da un break nel settimo gioco.