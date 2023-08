Wta Montreal 2023, una Giorgi deluxe domina Andreescu 6-3 6-2: ora l’ostacolo Kvitova

Camila Giorgi risponde presente e lo fa alla grande nella sessione serale della seconda giornata del WTA 1000 di Montreal. Passata attraverso le qualificazioni, la tennista marchigiana all’esordio nel main draw ha prevalso con il punteggio di 6-3 6-2 sulla beniamina di casa Bianca Andreescu in poco più di un’ora e mezza di gioco. Ottime le impressioni destate dall’azzurra nel corso dell’incontro, d’altronde l’ultima volta che aveva giocato sul Court Central dell’impianto della città del Quebec si era aggiudicata il titolo nell’estate del 2021. Sullo stesso campo tornerà in campo questa notte contro Petra Kvitova, giocatrice che riuscì a sconfiggere al terzo turno nel corso di quella splendida avventura di due anni fa.

LA PARTITA – Dopo una fase iniziale in cui entrambe riescono a tenere i rispettivi turni di battuta senza troppi patemi, Camila è la prima a dover fronteggiare due palle break nel corso del quinto game, ma riesce a recuperare uno svantaggio di 15-40. Nel gioco successivo, invece, la canadese è costretta a cedere il suo turno di battuta ai vantaggi, permettendo all’azzurra di salire sul 4-2. Break consolidato grazie ad un nuovo gioco vinto in rimonta da Giorgi, questa volta capace addirittura di risalire dallo 0-40. La nostra giocatrice non sfrutta una set point in risposta sul 5-2, ma riesce a chiudere facilmente a zero con il servizio sul 6-3.

Tutt’altra storia nel secondo parziale, in cui Andreescu accusa un po’ il colpo e nel giro di pochi minuti si ritrova sotto subito 4-0 con la partita ormai compromessa. La vincitrice degli Us Open 2019 annulla un paio di match points sul 5-1, ma si arrende nel game successivo con lo score finale di 6-3 6-2.