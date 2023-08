Tabellone Wta 1000 Montreal 2023: Swiatek prima forza del seeding, Paolini e Bronzetti le azzurre al via

E’ stato sorteggiato il tabellone principale del torneo Wta 1000 di Montreal 2023, torneo in programma sul cemento canadese dal 7 al 13 agosto. La prima testa di serie è la numero uno al mondo Iga Swiatek, seguita da Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. Le uniche due tenniste azzurre ai nastri di partenza sono Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti, mentre non passa inosservato il ritorno in campo dell’ex numero uno delle classifiche Caroline Wozniacki, al primo torneo dopo due gravidanze. Di seguito ecco il tabellone completo con gli accoppiamenti in costante aggiornamento.

TABELLONE WTA 1000 MONTREAL 2023

PARTE ALTA

(1) Swiatek bye

Zhu vs Pliskova

Gracheva vs Cirstea

Potapova vs (14) Muchova

(11) Haddad Maia vs Badosa

Fernandez vs Q

Q vs Svitolina

(8) Sakkari bye

(4) Pegula bye

Pera vs Noskova

Paolini vs Vekic

V.Williams vs (13) Keys

(9) Vondrousova vs Sherif

Wozniacki vs Q

Q vs Marino

(6) Gauff bye

PARTE BASSA

(5) Garcia bye

Q vs Bouzkova

Blinkova vs Zhang

Mertens vs (10) Kasatkina

(16) Azarenka vs Linette

Stephens vs Kalinina

Brady vs Ostapenko

(3) Rybakina bye

(7) Kvitova bye

Q vs Andreescu

Q vs Davis

Bronzetti vs (12) Bencic

(15) Samsonova vs Siniakova

Kostyuk vs Zheng

Martic vs Q

(2) Sabalenka bye