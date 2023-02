Sky Sport a un passo dai diritti tv 2024-2027 della Champions League: una partita resterà ad Amazon

Secondo diverse indiscrezioni circolate nelle ultime ore, i diritti del triennio 2024-2027 di Champions League sarebbero andati a Sky Sport. Di fatto nessuna concorrenza per il pacchetto che prevede tutte le partite tranne una del mercoledì in ciascuno dei match day fino alla semifinale di ritorno che invece viene venduto separatamente a un altro player e che sembra poter essere riconfermato da Amazon.

Di fatto, rispetto all’attuale triennio, viene meno la presenza di Infinity per lo streaming, che Sky non poteva offrire quando aveva offerto per il 2021-2024. Il tutto è in attesa di conferme che arriveranno nelle prossime ore. Infine, da ricordare come una partita del martedì dovrà essere trasmessa in chiaro per legge: Sky, se realmente si è aggiudicata i diritti tv, potrà decidere di trasmetterla su TV8 oppure di cedere i diritti in co-esclusiva di quella partita a Rai o Mediaset.