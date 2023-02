Atp Rotterdam 2023, Sinner: “Contento del mio gioco, domani sarà una partita dura”

Jannik Sinner ha commentato la grande vittoria contro Wawrinka in due set, 6-1 6-3, che ha proiettato il tennista altoatesino nelle semifinali dell’Atp 500 di Rotterdam: “Conosco bene Wawrinka, è una brava persona. Sono contento del mio livello di gioco di oggi, domani sarà un’altra partita sempre più dura. Domani non sarà facile perché giocherò con il tifo contro, non ho mai affrontato né Griekspoor né Brouwer, sarò favorito ma non bisogna dare nulla per scontato”.