Wta Merida 2023: Giorgi e Cocciaretto volano al secondo turno, out Bronzetti

Arrivano buone notizie per il tennis azzurro dal Wta 250 di Merida 2023, dove due delle tre tenniste impegnate al primo turno hanno conquistato il loro match e proseguito il cammino in terra messicana. Tutto facile per Elisabetta Cocciaretto, accreditata della settima testa di serie, che ha travolto l’elvetica Golubic con il punteggio di 6-0 6-3. Nonostante molti giochi ai vantaggi, quasi sempre ad avere la meglio è stata la giocatrice italiana, in controllo delle operazioni fin dall’inizio e brava a dar seguito all’ottimo inizio di stagione in Australia. Sulla sua strada troverà ora la vincente del match Avanesyan-Wang.

Al secondo turno anche Camila Giorgi, che ha rispettato il pronostico della vigilia ed ha liquidato in due set l’egiziana Sherif per 6-4 6-2. Dopo un primo set equilibrato, deciso da un unico break nel decimo gioco, la tennista marchigiana è salita in cattedra ed ha dettato legge nella seconda frazione, strappando la battuta all’avversaria ben tre volte. Camila se la vedrà ora contro la spagnola Parrizas-Diaz, vittoriosa in tre set contro la qualificata Konjuh.

Nulla da fare invece per Lucia Bronzetti, sconfitta in rimonta dalla wild card Katie Volynets. L’azzurra, favorita alla vigilia, ha fatto suo il primo parziale per 6-4 prima di crollare alla distanza, vincendo solamente tre giochi nei restanti due set. Bronzetti non riesce dunque a invertire in trend negativo e subisce la sua quinta sconfitta di fila (la terza consecutiva in tre set). Conferma invece il suo momento positivo la statunitense Volynets, reduce dal terzo turno all’Australian Open e prossima a ritoccare ulteriormente il suo best ranking.