Wta Merida 2023: Camila Giorgi cerca il quarto titolo in carriera nella finale con Rebecca Peterson

Con l’ennesima prestazione convincente di una settimana da incorniciare, Camila Giorgi ha conquistato l’accesso alla finale dell’Akron Merida Open, torneo WTA 250 che si sta disputando sul cemento della capitale dello stato federato dello Yucatán. In semifinale la tennista azzurra ha sconfitto la testa di serie numero 4 del tabellone, Katerina Siniakova, con il punteggio di 7-5 7-6(2) confermando di essere davvero tornata in grandissima forma. In quella che sarà la decima finale della sua carriera, la prima da quando arrivò a conquistare il titolo nel WTA 1000 di Montreal nell’agosto del 2021, Giorgi andrà a caccia del quarto titolo della sua carriera.

Nell’ultimo atto della rassegna messicana affronterà Rebecca Peterson, che in semifinale si è imposta su Catherine McNally per 6-2 6-7(4) 6-4 dopo 2 ore e 46 minuti di battaglia. Sarà il quarto confronto diretto tra Giorgi e Peterson, con l’azzurra che guida 2-1 nel conto dei precedenti. Sul cemento, la trentunenne di Macerata vinse per 3-6 6-3 6-4 la sfida di ottavi di finale del WTA di Washington del 2019, mentre fu costretta al ritiro nel secondo turno del WTA di Wuhan dello stesso anno. Il confronto più recente risale invece al WTA di Palermo (terra rossa), dove negli ottavi di finale del 2020, Giorgi si impose per 7-5 6-4.

Un successo in finale permetterebbe a Giorgi non solo di aumentare il bottino dei titoli vinti, ma anche di salire alla posizione numero 46 del ranking WTA e di riavvicinarsi a piccoli passi al suo best ranking, fissato nell’ottobre 2018 al numero 26 WTA. L’azzurra è comunque già certa del suo nuovo ingresso in top 50 dopo le fantastiche prestazioni della settimana messicana, nella quale non ha ancora perso un set.

Non solo le autorevoli vittorie su Mayar Sherif all’esordio e su Nuria Parrizas-Diaz al secondo turno, ma anche e soprattutto il doppio bagel (6-0 6-0) rifilato a Sloane Stephens (ex campionessa Slam agli US Open 2017) nei quarti di finale, sono la rappresentazione di una condizione fisica e di una fiducia davvero ritrovata dopo un momento difficile da parte della marchigiana. Peterson, che ha invece un best ranking al numero 43 WTA e attualmente è al numero 140, ma già certa di rientrare nella top 100 della classifica mondiale, andrà a caccia del terzo titolo della sua carriera.