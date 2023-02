Napoli, con la sconfitta dell’Inter a Bologna il vantaggio in classifica sale a +18

Il Napoli continua a vincere anche quando non scende in campo. Gli azzurri di Luciano Spalletti, infatti, dopo il successo di ieri conquistato al Castellani di Empoli, possono sorridere anche in questa domenica vista la sconfitta subita dall’Inter al Dall’Ara contro il Bologna. L’ennesimo passo falso dei nerazzurri ha consegnato al club partenopeo un vantaggio sempre più ampio in classifica, che ora si assesta su 18 punti: i campani sono 65, mentre i ragazzi di Simone Inzaghi sono fermi a quota 47. Il gap è davvero pesante e, a questo punto, quasi incolmabile dato che siano giunti alla fine del mese di febbraio e il Napoli sembra dominare incontrastato il campionato, senza nessuno realmente in grado di impensierire gli azzurri.