Wta Madrid 2023: Trevisan liquida in due set Parks e vola agli ottavi

Martina Trevisan supera in due set Alycia Parks e stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Madrid 2023 (terra battuta). Secondo successo in terra spagnola per la numero venti del ranking mondiale, che dopo il bye all’esordio e la vittoria sulla qualificata canadese Eugenie Bouchard, ha sconfitto con il punteggio di 7-6(3) 6-1 la statunitense. Brava Trevisan a rispettare il pronostico della vigilia e ad avere la meglio di un’avversaria ostica, che al turno precedente aveva battuto Azarenka. Il match è durato 1h49′ ma ha visto sempre in controllo Martina, che ad eccezione di un piccolo passaggio a vuoto nel primo set, in cui è stata rimontata dal 5-2 al 5-6, non ha corso grossi rischi. Al prossimo turno, l’azzurra se la vedrà contro la vincente del match Pegula-Bouzkova.

CRONACA – Avvio molto equilibrato, con le due giocatrici che tengono il primo turno di servizio e poi si rendono protagoniste di break e contro break. Sul 2-2, però, Trevisan sale in cattedra e strappa la battuta alla sua avversaria grazie a cinque punti di fila dallo 0-40, per poi consolidare il break di vantaggio poco dopo. Non contenta, ottiene un secondo break e si appresta a servire per il set sul 5-2. Parks tuttavia non molla e riesce a recuperare lo svantaggio, annullando un set point e impattando addirittura sul 5-5. Trevisan però non si disunisce e raggiunge la sua avversaria al tie-break. Il match, di fatto, gira proprio in questa fase: Martina inanella infatti un parziale di 6 punti a 0 dall’1-3 e fa suo tie-break e primo set. Si tratta di un duro colpo per Parks, affossata definitivamente dalla palla break mancata in avvio di secondo parziale. Tutto facile dunque per Trevisan, che si issa rapidamente sul 5-0 e, nonostante un match point mancato nel sesto gioco, chiude pochi minuti dopo per 6-1.