Masters 1000 Madrid 2023, Arnaldi fuori al terzo turno: l’azzurro cede in rimonta a Munar

Si è fermata al terzo turno la corsa di Matteo Arnaldi nel Masters 1000 di Madrid 2023, torneo in programma alla Caja Mágica. L’azzurro si è arreso in rimonta al beniamino di casa Jaume Munar con il punteggio di 6-3 3-6 1-6, maturato dopo 2h02′. Mastica amaro il tennista sanremese, che aveva disputato un fantastico primo set, sulla scia di quelli che gli avevano consegnato la vittoria contro Ruud, ma non è riuscito a mantenere lo stesso livello anche in seguito. Bravo ad approfittarne Munar, che ha fatto valere la sua maggiore esperienza ed ha spostato l’incontro sul piano della fisicità, che gli ha consentito di emergere alla distanza. Vola agli ottavi dunque lo spagnolo, che attende il vincente del derby tedesco tra Altmaier e Hanfmann. Testa a Roma invece per Arnaldi, che si gode l’esordio in top 100 e un torneo estremamente positivo da cui ripartire.

CRONACA – Arnaldi sceglie di servire ma parte male, probabilmente anche a causa di un po’ di tensione, e subisce il break. Poco male visto che si riscatta vincendo quattro game consecutivi e arrivando anche a vincere undici punti di fila. Munar non molla e prova a restare in scia, ma l’azzurra varia molto bene, viene aiutato alla grande dal servizio e prevale con merito per 6-3 dopo 36 minuti di gioco. Arnaldi inizia bene anche nella seconda frazione, ma un errore di rovescio sulla palla break nel terzo gioco gli impedisce di portarsi avanti. Purtroppo si tratta di un momento chiave dato che lo spagnolo inanella un parziale di 12 punti a 0 e si issa sul 4-1. Le chance per rientrare non mancano a Matteo, ma purtroppo l’azzurro fallisce una palla break nel settimo gioco e poco dopo perde il set per 6-3. A senso unico infine il terzo parziale, in cui Munar domina dall’inizio alla fine e s’impone con un severo 6-1. Bravo comunque Arnaldi a non mollare e cancellare ben cinque match point prima di arrendersi definitivamente.