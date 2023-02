Wta Linz 2023: Sakkari in semifinale col brivido, Potapova ancora vincente al 3°set

Maria Sakkari si complica tremendamente la vita, ma batte in due set Donna Vekic ed approda alle semifinali del WTA 250 di Linz. Dopo aver vinto un primo set senza concedere nulla al servizio va anche avanti 2-0 nel secondo, prima di farsi riprendere sul 2-2. L’ellenica riesce nuovamente a portarsi avanti di un turno di battuta, ma chiamata a servire per il match si incarta e permette a Vekic di rientrare sul 5-5 dopo non aver concretizzato un match point. Nell’undicesimo game non concretizza altre palle break che l’avrebbero portata a servire nuovamente per l’incontro e si va quindi al tie-break. Qui è la croata che inizia a diventare sprecona: non riesce a sfruttare ben cinque palle set, di cui tre consecutive, e alla fine si arrende per 10-8. Sakkari che ora affronterà la vincente dell’ultimo quarto tra Tauson e Martic.

Le vittorie al terzo set sono diventate il marchio di fabbrica di Anastasia Potapova. La tennista russa per la terza volta in altrettanti incontri sui campi indoor austriaci riesce ad avere la meglio sul filo di lana. Quest’oggi a farne le spese è stata la qualificata tedesca Friedsam, uscita sconfitta con lo score di 2-6 6-4 6-1. Forse insperato questo traguardo per la testa di serie numero otto, che ricordiamo essere stata più volte vicina alla sconfitta nel round d’esordio contro la nostra Lucia Bronzetti. Ora contenderà un posto in finale a Marketa Vondrousova, che prosegue il suo buon inizio di stagione. La ceca nei quarti ha approfittato del ritiro dell’ungherese Galfi sul punteggio di 4-1 nel primo set.