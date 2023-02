Tabellone Wta Linz 2023: Sakkari guida il seeding, presenti Giorgi e Bronzetti

Il tabellone principale del Wta 250 di Linz 2023, torneo in programma sul veloce indoor della città austriaca dal 6 al 12 febbraio. Torna in calendario, ma in un diverso periodo della stagione, uno degli appuntamenti storici del circuito femminile. Maria Sakkari è la prima testa di serie, seguita dalla russa Alexandrova. Due le azzurre al via: Lucia Bronzetti non avrà un esordio semplice contro Potapova, meglio è andata a Camila Giorgi, che affronterà al primo turno la rumena Cristian, tornata da poco sui campi da gioco dopo un lungo stop per infortunio. Di seguito il tabellone completo e gli accoppiamenti.

(1) Sakkari vs Parrizas Dias 6-1 7-6(6)

(LL) Gracheva b. Blinkova 7-5 7-5

Brengle vs (WC) Grabher

(5) Vekic b. Korpatsch 7-6(4) 6-1

(3) Begu vs Siniakova

Giorgi b. Cristian 6-1 6-2

Van Uytvanck b. Noskova 7-6(3) 6-2

(6) Martic b. (Q) Bassols Ribera 6-1 7-5

(8) Potapova b. Bronzetti 2-6 6-3 6-4

Niemeier b. (WC) Kenin 2-6 6-3 6-4

(Q) Friedsam vs (Q) Errani

Parks vs (4) Kalinina

Galfi b. (7) Pera 6-2 7-6(5)

(WC) Lys b. (LL) Rakhimova 6-4 7-6(5)

Vondrousova b. (Q) Tomova 6-3 6-3

(Q) Masarova b. (2) Alexandrova 4-6 6-1 7-6(6)