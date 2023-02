Ciclismo su pista, Europei Grenchen 2023: fantastico Milan, è oro nell’inseguimento individuale

E’ ancora una volta grande Italia agli Europei 2023 di ciclismo su pista, in corso di svolgimento al velodromo di Grenchen, in Svizzera. Dopo le due medaglie d’oro conquistate nella giornata di ieri da Simone Consonni e dall’inseguimento a squadre maschile, ci pensa Jonathan Milan a regalare il terzo titolo iridato ai colori azzurri. Il ventiduenne di Tolmezzo, infatti, si laurea campione europeo nell’inseguimento individuale, battendo in finale il britannico Daniel Bigham, che si deve accontentare dell’argento. A questo punto la Nazionale italiana guidata da Marco Villa si trova a quota tre ori ed un argento nel medagliere della manifestazione continentale.

In serata si è chiuso anche l’omnium femminile: l’oro viene vinto dalla britannica Archibald, argento per la polacca Pikulik, bronzo per la belga Kopecky. L’azzurra Rachele Barbieri, non brillantissima, ha chiuso la propria gara in settima posizione. In mattinata, invece, Italia impegnata nello sprint maschile. Mattia Predomo si è fermato agli ottavi, mentre Stefano Moro è uscito di scena già ai sedicesimi.