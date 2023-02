Psg: troppe feste per Neymar, il sindaco della città vuole denunciarlo per disturbo della quiete

Ancora problemi per il campione del Psg Neymar. Il brasiliano infatti, nonostante i 31 anni, non pare aver messo la testa a posto. Troppe feste a casa del calciatore, con disturbo della quiete prolungato. Il sindaco della città di Bougival, nonché vicino di Neymar, lo vuole infatti denunciare: “E’ irrispettoso. Visto quello che guadagna, se ne frega delle multe da 135 euro. Neymar è un individuo che non rispetta gli altri abitanti. Prima o poi trasmetteremo un dossier in Procura per disturbo ripetuto dell’ordine pubblico”.