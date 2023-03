Wta Indian Wells 2023: Sakkari batte Kvitova in rimonta, è in semifinale

Maria Sakkari vince un’altra dura battaglia sullo Stadium 1 di Indian Wells e approda alle semifinali del WTA 1000 in corso di svolgimento in California. La tennista greca ha avuto la meglio con il punteggio di 4-6 7-5 6-1 su Petra Kvitova, riuscendo a recuperare da un set e break di svantaggio nel corso del secondo parziale. In semifinale sfiderà l’irresistibile Aryna Sabalenka di questo inizio di 2023.

LA PARTITA – Il primo parziale scorre via abbastanza velocemente, la ceca due volte vincitrice di Wimbledon a parte un game di servizio giocato male sul 5-2 e servizio sembra essere abbastanza in controllo e quando è chiamata di nuovo a servire per portare a casa il set sul 5-4 riesce a chiudere ai vantaggi.

Kvitova ottiene il break anche nel primo gioco della seconda frazione, va avanti 3-1 e ha anche due palle break consecutive che l’avrebbero portata sul 4-1 pesante. Il match si sarebbe probabilmente chiuso lì, invece Sakkari riesce a trovare ancora una volta la forza di restare agganciata all’ultimo treno, ci sale sopra e ritorna in parità sul 3-3. Altra palla break annullata nel settimo game, poi sul 6-5 è lei a piazzare l’allungo decisivo per la conquista del set con lo score di 7-5 dopo aver annullato due palle del tie-break.

Con l’inerzia tutta dalla sua parte, la tennista ellenica torna in campo decisa a chiudere la pratica nel terzo parziale e lo fa. Un 6-1 senza appello, con la Kvitova a corto di energia sia fisiche e mentali che cede di schianto e saluta Indian Wells con più di un rammarico.