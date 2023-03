Masters 1000 Indian Wells, Medvedev infila la 18esima: batte Davidovich Fokina e va in semifinale

Diventano 18 le vittorie consecutive di Daniil Medvedev, che dopo i tre successi a Rotterdam, Doha e Dubai è in semifinale anche al Masters 1000 di Indian Wells. Nei quarti il tennista russo ha sconfitto Alejandro Davidovich Fokina con lo score finale di 6-3 7-5, conquistando così un posto tra i migliori quattro del torneo, dove affronterà l’idolo di casa Frances Tiafoe.

LA PARTITA – Il vincitore dell’edizione 2021 degli Us Open scatta meglio dai blocchi di partenza, ottenendo subito un break nel secondo gioco e procurandosi un’altra occasione per strappare il servizio all’avversario nel quarto game. Davidovich si salva e tiene il secondo turno di battuta della sua partita, ma quel break perso in apertura non riuscirà più a recuperarlo, con Medvedev che chiude per 6-3 senza mai essere costretto a ricorrere ai vantaggi nei propri turni di servizio.

Qualche difficoltà in più nel secondo parziale per il russo, in un match che man mano con il passare dei minuti è anche state condizionato dal forte vento. Medvedev sul 3-3 perde un lungo game ai vantaggi in cui non concretizza un paio di palle break e pochi minuti più tardi si trova 0-40 sul proprio servizio, rischiando di trascinare il mach al terzo parziale. Riesce però a mettere a segno cinque punti di fila che lo riportano in parità e sul 5-5 è lui ad effettuare il break che gli permette poi di chiudere 7-5 e volare in semifinale contro Tiafoe.