Wta Hua Hin 2023: programma, orari e ordine di gioco lunedì 30 gennaio

Ecco il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 30 gennaio per il Wta 250 di Hua Hin 2023. Parte il torneo che si svolge in Thailandia con i match di primo turno. Subito in campo la terza forza del seeding, la cinese Xiyu Wang. Di seguito l’ordine di gioco completo.

TABELLONE PRINCIPALE

COPERTURA TV

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

CENTER COURT

Dalle 08:00 – Boulter vs Jang

A seguire – Zhu vs (3) Wang

Non prima delle 12:30 – Tararudee vs Bjorklund

COURT 1

Dalle 08:00 – Bonaventure vs Tsurenko

Non prima delle 10:30 – Sharma vs Zidansek

COURT 2

Non prima delle 09:00 – (7) Wang vs Zuger