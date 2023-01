Wta 250 Hua Hin 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 250 di Hua Hin 2023 (cemento outdoor), evento in programma da lunedì 30 a domenica 5 febbraio sui campi della cittadina thailandese. La principale favorita è la canadese Bianca Andreescu, ex campionessa Slam, testa di serie numero uno della manifestazione ed in gara grazie ad una wild card da parte degli organizzatori. Dietro di lei un folto gruppo di veterane composto dalla kazaka Yulia Putintseva, dall’ucraina Lesia Tsurenko, dalla britannica Heather Watson e dalla teutonica Tatjana Maria, semifinalista in carica di Wimbledon.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

Potranno dire la loro anche le due altre ucraine Marta Kostyuk e Dayana Yastremska e la russa Anna Kalinskaya. Riflettori puntati pure sulla giovane stella ceca Linda Fruhvirtova, che si sta sempre di più prendendo la scena sul circuito maggiore. Da sottolineare, infine, l’assenza di giocatrici italiane. Il prize money totale dell’evento corrisponde a 238.533 euro, di cui 39.556 sono destinati alla vincitrice, con 280 punti del ranking femminile a completare il bottino. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 250 HUA HIN 2023

PRIMO TURNO – € 2.116 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 3.312 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – € 5.772 (60 punti)

SEMIFINALE – € 10.671 (110 punti)

FINALISTA – € 19.686 (180 punti)

VINCITRICE – € 39.556 (280 punti)