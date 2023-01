Liga 2022/2023, crisi nera per il Valencia: Gattuso ko anche a Valladolid, ora a rischio esonero

E’ crisi per il Valencia di Gennaro Gattuso, che ora rischia anche l’esonero in virtù dei 20 punti ottenuti nel girone d’andata della Liga 2022/2023. La media è da salvezza stentata e infatti la zona retrocessione è ben più vicino di quella della qualificazione europea per i pipistrelli, che perdono ancora una volta, stavolta in casa del Valladolid, un 1-0 firmato da Larin in pieno recupero che consente ai padroni di casa di agganciare in classifica proprio gli ospiti, che comunque non potevano accontentarsi del pareggio e che si ritrovano addirittura sconfitti. Non un buon momento dunque per l’allenatore italiano, per nulla in linea con le ambizioni e gli obiettivi del club, che ora riflette sul suo futuro dopo avergli concesso un girone di ambientamento.