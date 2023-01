Palermo, Brunori show (e rigore sbagliato): 2-1 all’Ascoli

Fa tutto Brunori. E il Palermo batte in trasferta l’Ascoli 2-1 grazie alla doppietta del suo bomber. Al 15′ c’è il vantaggio: assist di Damiani, sinistro vincente dell’attaccante, che mette subito in discesa la strada dei rosanero. Al 64′ l’Ascoli pareggia e lo fa con il nuovo acquisto: Forte, in prestito dal Benevento, è lesto sul tap in dopo una traversa. Al 71′ Brunori sbaglia un rigore, ma undici minuti dopo realizza il gol del definitivo 2-1. Nella ripresa c’è spazio anche per l’esordio di Valerio Verre. Seconda vittoria consecutiva per il Palermo che sale a 31 punti. L’Ascoli resta a 26.

ASCOLI (3-5-2): Leali; Simic, Botteghin, Quaranta; Adjapong (39’ st Lungoyi), Collocolo, Buchel (39’ st Mendes), Proia, Falasco; Ciciretti (17’ st Dionisi, 42’ st Re), Gondo (17’ st Forte). A disp.: Bolletta, Guarna, Donati, Giordano, Falzerano, Eramo, Tavcar. All.: Bucchi

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente (41’ st Orihuela), Segre (29’ st Verre), Damiani (29’ st Broh), Saric, Saia; Brunori (41’ st Soleri), Di Mariano (22’ st Tutino). A disp.: Grotta, Massolo, Buttaro, Lancini. All.: Corini

ARBITRO: Feliciani di Teramo

RETI: 15’ pt e 36’ st Brunori (P), 19’ st Forte (A)

NOTE: Ammoniti Mateju (P), Nedelcearu (P). Al 26’ st Leali para il rigore calciato da Brunori (P). Espulsi: al 35’ st allontanato dalla panchina Marotta (P), preparatore portieri. Spettatori 6.359 (3.970 abbonati) per un incasso di 51.175,77 € (rateo abbonamenti 31.766,77 €). Rec. 3’ pt, 5’ st.